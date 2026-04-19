AA 19.04.2026 14:22

Gaziantep'te sağanak sonrası ev çöktü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kullanılmayan müstakil evin çökmesi sonucu yan binada mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından çıkarıldı.

Pazarcami Mahallesi Çay Sokak'ta bir süredir kullanılmadığı öğrenilen müstakil ev, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler güvenlik önlemi aldı.

AFAD ekipleri, enkazda yaptığı arama tarama çalışması sonucunda ev ve çevresinde kimsenin bulunmadığını belirledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, çöken yapıdan yayılan molozların bitişikteki evin girişini kapatması sonucu içeride mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Belediye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

