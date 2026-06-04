Çok Bulutlu 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.06.2026 15:36

Avrupa Parlamentosu Google yerine Fransız arama motoru Qwant'a geçiyor

Avrupa Parlamentosu (AP), dijital egemenlik hedefi doğrultusunda, kurum bilgisayarlarında varsayılan arama motoru olarak kullanılan Google'ın yerine Fransız arama motoru Qwant'ı kullanmaya başlayacak.

Avrupa Parlamentosu Google yerine Fransız arama motoru Qwant'a geçiyor

AP sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla kurum bünyesinde kullanılan tarayıcılarda varsayılan arama motoru Qwant olacak.

Açıklamada, değişikliğin otomatik olarak uygulanacağı ancak kullanıcıların isterlerse farklı arama motorlarını seçebileceği belirtilerek, uygulamanın, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa dışı dijital araçlara bağımlılığını azaltmak ve Avrupa merkezli dijital hizmetleri teşvik etmenin amaçlandığı stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

720 milletvekilinin görev yaptığı AP'de, yaklaşık 8 bin 400 memur ve personel ile 2 bin parlamenter asistanı olmak üzere 10 binden fazla kişi çalışıyor.

2013 yılında Fransa'da kurulan Qwant, kullanıcı verilerini takip etmemesi ve kişisel bilgileri reklam amaçlı kullanmamasıyla öne çıkan Avrupa merkezli bir arama motoru olarak biliniyor.

Öte yandan AB Komisyonu, yarı iletkenler, yapay zeka, bulut bilişim ve açık kaynak teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmanın hedeflendiği yeni planını dün kamuoyuyla paylaşmıştı.

ETİKETLER
Avrupa Parlamentosu Google
Sıradaki Haber
Hizbullah'tan "İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceğiz" mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
16:15
Ters yöne giren yaşlı sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü, 3 yaralı
15:53
Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 7A için kollarımızı sıvadık
15:53
Bakan Şimşek: İslami finansta ilk 5 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz
15:44
Hobi bahçeleri için yeni model yolda
15:37
3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi devam ediyor
İsrail saldırısında bir kolunu ve bacağını kaybeden Semir Zakkut, protezlerle hayata tutunuyor
İsrail saldırısında bir kolunu ve bacağını kaybeden Semir Zakkut, protezlerle hayata tutunuyor
FOTO FOKUS
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ