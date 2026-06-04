İsrail Meclisi'nden Batı Şeria'da 59 işgal biriminin vergi muafiyetine onay

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi’nde gece saatlerinde yapılan oylamada, tasarı 23 hayır oyuna karşı 32 evet oyuyla kabul edildi.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot tarafından sunulan tasarı ile Smotrich'in yaşadığı yasa dışı Kedumim yerleşimi de dahil olmak üzere Utanç (Ayrım) Duvarı'nın doğusunda yer alan yaklaşık 59 yasa dışı yerleşime vergi muafiyetinden faydalanmasının önü açıldı.

Meclis’ten geçen tasarı ile "Doğu Çatışma Hattı Bölgesi" adıyla yeni bir statü de tanımlandı.

Tasarı metninde, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin halihazırda hükümetin "ulusal öncelikli alanlar" listesinde yer aldığı, ancak Gazze ve Lübnan sınırlarındaki bazı bölgelerin aksine vergi kesintilerinden yararlanamadığı ve yeni düzenlemeyle bu eksikliğin giderilmesinin amaçlandığı ileri sürüldü.

Vergi muafiyetinden faydalanabilmek için yerleşim birimlerinin Utanç (Ayrım) Duvarı'ndan en az iki kilometre uzaklıkta bulunması, belirlenen ek güvenlik ve sosyoekonomik kriterleri karşılaması ve okul taşımacılığının münhasıran kurşun geçirmez araçlarla yapılması şartı aranıyor.

Ocak 2026'dan itibaren geriye dönük olarak yürürlüğe girmesi ve 31 Aralık 2027'ye kadar geçerli olması planlanan yasanın, İsrail Vergi Dairesi tahminlerine göre devlet bütçesine yıllık maliyetinin 130 milyon şekel (yaklaşık 35 milyon dolar) olacağı öngörülüyor.

Muhalefetten yasaya tepki

İsrail muhalefeti, siyasi desteğinin büyük bölümünü Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden alan Maliye Bakanı Smotrich'i yaklaşan seçimler öncesinde devlet kaynaklarını kendi seçmenlerine aktarmakla suçladı.

Muhalefet milletvekilleri, Lübnan sınırındaki yerleşimlere yönelik yardım paketi yerine Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere öncelik verilmesini sert şekilde eleştirdi.

İsrail basını ise İsrail’in kuzeyindeki yerleşimler için çıkarılacak yardım paketinin Bakan Smotrich'in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlere yönelik vergi avantajlarının öncelikli olarak meclisten geçirilmesi konusundaki ısrarı nedeniyle geciktiğini yazdı.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail’in 1967’de Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.