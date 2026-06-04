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Dünya
AA 04.06.2026 13:36

Hamaney'den "düşman hibrit savaşa yöneldi" açıklaması

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ABD-İsrail'in, "savaş alanında aldıkları yenilgi sonrası halkın direncini zayıflatmayı hedefleyen kapsamlı bir hibrit savaşa" yöneldiğini ifade etti.

Hamaney'den "düşman hibrit savaşa yöneldi" açıklaması

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, İran devriminin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün 37'nci yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Hamaney, ABD önderliğindeki "hegemonik sistemin" İran'ın iç işlerini hedef alan yeni bir stratejiye geçtiği uyarısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse seksen yıl önce İsrail adında bir garnizon kuran baskı rejimi, sözde Büyük İsrail'in Fırat'ın doğusundaki boş ve sahte coğrafyasının doğu sınırında bağımsız bir İran'ın varlığını kabul etmiyor ve ilerlemesini engelleyecek her türlü tedbiri almaktan geri durmuyor."

ABD-İsrail'in, savaş alanında "derin bir aşağılanma ve ardı ardına yenilgiler yaşadıktan sonra" kapsamlı bir "hibrit savaşa" başvurduğu değerlendirmesinde bulunan Hamaney, söz konusu hibrit savaşın toplumun çeşitli kesimleri arasında şüphe, umutsuzluk ve bölünme tohumları ekmeye dayanan yöntemlerle yürütüldüğünü belirtti.

Hamaney, "düşmanın" stratejik hedefinin halk ile ülke yönetimi arasındaki karşılıklı güveni zayıflatmak olduğu uyarısında bulundu ve vatandaşlar ile devlet kurumları arasındaki güvenin ve ulusal birliğin korunmasının önemine işaret etti.

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İran Mücteba Hamaney
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