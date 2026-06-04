Uluslararası Af Örgütü: Yunanistan'da polis protestoculara karşı aşırı güç kullanıyor

Af Örgütünden yapılan açıklamada, Yunanistan'daki protestolarla ilgili rapor hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada raporun, protestocular, gazeteciler ve hukukçular ile yapılan görüşmeler, video kayıt incelemeleri ve çok sayıda protestonun mercek altına alındığı iki yıllık süreçte hazırlandığı kaydedildi.

"Yunan polisi sık sık barışçıl protestoculara ve gazetecilere karşı gereksiz ve aşırı güç kullanımında bulunuyor." tespitine yer verilen açıklamada, bu güç kullanımının, ciddi fiziksel yaralanmalara ve psikolojik travmalara neden olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütünün Avrupa Bölge Araştırmacısı Kondylia Gogou, "Yunanistan'da barışçıl toplanma özgürlüğü hakkı hem yasalarda hem de uygulamada açıkça ihlal ediliyor. Barışçıl protestocular keyfi olarak gözaltına alınıyor, suçlu ilan ediliyor ve polisin elinde hukuka aykırı bir şekilde güç kullanımına maruz kalıyor." uyarısında bulundu.