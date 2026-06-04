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Dünya
AA 04.06.2026 11:34

Zalim İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı, 5 kişiyi darbetti

Zalim İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda, fiziksel engelli bir kadının da bulunduğu 14 Filistinliyi gözaltına aldı; 5 kişiyi darbetti.

Zalim İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı, 5 kişiyi darbetti

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerinde sabah saatlerinde baskınlar düzenlemeye ve Filistinlileri gözaltına almaya devam ediyor.

İsrail askerleri Ramallah'ın Deyr Ebu Meşal ile Ummu Safa köylerine gerçekleştirdiği baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan birinin engelli bir kadın olduğu aktarıldı.

Beytullahim kentinde ise İsrail güçleri Husan beldesine baskın düzenledi. Evlerinde arama yapılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail askerleri, baskında 5 Filistinliyi darbetti

Beytullahim'in batısındaki Doha beldesinde de İsrail askerleri Filistinli bir ailenin evine baskın düzenledi.

Evde arama yapan İsrail güçleri, aileden 5 kişiyi darbetti. Yaralanan Filistinliler, Cala Devlet Hastanesine kaldırıldı.

El Halil kentinde de İsrail güçleri Zahiriye beldesinde bir eve düzenlediği baskından sonra 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu Eriha kenti ve mülteci kamplarına düzenlediği baskında ise 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ayrıca evlerine baskın düzenlenen bazı eski tutuklular birkaç saat alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı.

Yusuf Makamı'na baskın

İsrail güçleri ayrıca Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Şarkıyye bölgesinde bulunan Yusuf Makamı'na baskın düzenledi.

Onlarca askeri araç ve bir buldozerle gece yarasından sonraki saatlerde Avarta ve Beyt Furik kontrol noktalarından geçerek Şarkıyye bölgesine baskın düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

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