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Dünya
AA 04.06.2026 11:04

Pentagon'un akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığı iddia edildi

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), artan akaryakıt fiyatları ve harcamalar nedeniyle giderek büyüyen mali baskıyla karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

Pentagon'un akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığı iddia edildi

ABC News'ün ABD'li yetkililere ve belgelere dayandırdığı haberine göre giderlerdeki artış ve akaryakıt maliyetleri, Pentagon'un mali yükünü önemli ölçüde artırdı.

Belgelerde Pentagon'un yakıt için varil başına ödediği ortalama fiyatın, Ekim 2025'te 154,14 dolarken bu yıl nisanda 195,72 dolara yükseldiği belirtildi.

Pentagon'un yılda yaklaşık 80 milyon varil yakıt satın aldığı, söz konusu artışın, askeri araçların yakıt giderlerinde 1 milyar dolardan fazla planlanmamış ek maliyet oluşturabileceği ifade edildi.

Yetkililer, artan harcamalar sebebiyle seyahatlerin daha sıkı denetime tabi tutulduğunu, bazı birimlerin seyahatleri önemli ölçüde azalttığını veya tamamen iptal ettiğini bildirdi.

ABD ordusunun, artan harcamalar nedeniyle bütçe açığıyla karşı karşıya kaldığı ve eğitim giderlerinde kesintiye gitmeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

Ordunun yurt içindeki ve dışındaki faaliyet alanını önemli ölçüde genişletmesi nedeniyle yaklaşık 4 ila 6 milyar dolarlık bütçe açığının oluştuğu belirtilmişti.

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