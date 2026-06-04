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Dünya
AA 04.06.2026 10:19

Kuzey Kore lideri, nükleer malzeme üretim kapasitesinin iki katından fazla arttığını açıkladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine kıyasla iki katından fazla arttığını belirtti.

Kuzey Kore lideri, nükleer malzeme üretim kapasitesinin iki katından fazla arttığını açıkladı

Kim, yeni açılan bir nükleer malzeme üretim tesisine gerçekleştirdiği ziyarette, uzun vadeli üretim planına ilişkin bilgi aldı.

Ülkesinin nükleer malzeme üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kim, Kuzey Kore'de silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine kıyasla iki katından fazla arttığını belirtti.

Kim, ülkenin "nükleer savaş caydırıcılığını" hem nitelik hem de nicelik açısından güçlendirme ihtiyacının giderek arttığını ifade etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) Kim'in, santrifüj salonu olduğu değerlendirilen bir tesiste dar koridorlarda yürürken görüntülendiği fotoğrafları yayınladı.

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