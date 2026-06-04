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Dünya
AA 04.06.2026 12:27

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 11 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 11 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesi ile 32 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 947 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 935 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 956'ya, yaralı sayısının da 173 bin 43'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​

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