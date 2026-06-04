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Dünya
AA 04.06.2026 14:40

NASA, Mars yörüngesinde 11 yıldan fazla araştırmalar yapan MAVEN misyonunu sonlandırdı

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars yörüngesinde 11 yılı aşkın süre atmosfer araştırmaları yapan uzay aracı Maven'in misyonunun sonlandırıldığını duyurdu.

NASA, Mars yörüngesinde 11 yıldan fazla araştırmalar yapan MAVEN misyonunu sonlandırdı
[Fotoğraf: Getty Images]

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, NASA'nın Mars atmosferini gözlemlemek için ilk kez oluşturulmuş MAVEN (Mars Atmosferi ve Uçucu Madde Evrimi) misyonu sona erdi.

Açıklamada, Mars yörüngesinde 11 yılı aşkın süre faaliyet gösteren Maven uzay aracından beklenmedik sinyal kaybı sonucu en son 6 Aralık 2025'te haber alındığı kaydedildi.

NASA'nın aracı kurtarma çalışmalarını değerlendirmek ve muhtemel durumunu belirlemek amacıyla arıza inceleme kurulu topladığı belirtilen açıklamada, kurulun uzay aracının kurtarılamayacağına ve artık bilimsel araştırma ile veri aktarım görevini yerine getiremeyeceğine karar verdiği bilgisi paylaşıldı.

NASA'nın Derin Uzay Ağının (DSN), Mars'ın arkasından çıktığında uzay aracının yörüngesinde bozulma olduğunu tespit ettiği aktarılan açıklamada, kurulun bu nedenle Maven'in kurtarılamaz durumda olduğu sonucuna vardığı ifade edildi.

Misyonun tüm veri setini arşivlemek üzere standart prosedürlerin izlendiği belirtilen açıklamada, MAVEN misyonunun resmi olarak sonlandırma sürecinin başlatıldığı bildirildi.

2013'te fırlatılan Maven, 2014'te Mars'a ulaşarak gezegenin üst atmosferini ve Güneş rüzgarlarıyla etkileşimini incelemeye başlamıştı.

Maven, bilimsel görevinin yanı sıra NASA'nın Mars'taki iki keşif aracı Curiosity ve Perseverance için de iletişim aktarma uydusu olarak görev yapıyordu.

Bilim insanları, Mars'ın milyarlarca yıl içinde atmosferinin büyük bölümünü Güneş kaynaklı etkiler nedeniyle kaybettiğini, bunun da Mars'ı sıcak ve nemli bir ortamdan soğuk ve kuru bir gezegene dönüştürdüğünü belirtiyor.

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