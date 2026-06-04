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Güncel
AA 04.06.2026 15:26

Rusya ile ABD arasındaki kargo sevkiyatının yeniden başlatıldı

Rus devlet posta ve kargo kurumu Pochta Rossii, ABD ile 2022’de durdurulan karşılıklı gönderi hizmetlerinin yeniden başlatıldığını duyurdu.

Rusya ile ABD arasındaki kargo sevkiyatının yeniden başlatıldı

Pochta Rossii’den yapılan açıklamada, Rusya ile ABD’nin, 2022’de askıya alınan posta ve kargo sevkiyatını mayıs sonunda yeniden başlattıkları bildirildi.

ABD’den gelen kargoların ağırlıklı e-ticaret ürünlerinden oluştuğuna işaret edilen açıklamada, bu gönderilerin arasında kıyafet, ayakkabı ve elektronik ürünlerin yer aldığı belirtildi.

Rus haber ajansı TASS, Pochta Rossii’den bir yetkiliye dayandırdığı haberinde iki ülke arasındaki posta ve kargo sevkiyatının üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirildiği bilgisine yer verdi.

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