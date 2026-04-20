Çerkezköy-Kapaklı karayolu üzerinde ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Otomobil kaza sonrası alev topuna döndü. Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtan yükselen alevleri kontrol altına alırken polis ekipleri de bu süreçte yolu trafiğe kapattı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmazken kaza yapan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.