İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Dün akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri ulaştı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişi merdiven aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.