Hobi bahçeleri için yeni model yolda

Bakan Kurum, hobi bahçelerine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Hem tarım alanları korunacak hem de vatandaşımızın bu ihtiyacına kanun, yönetmelik çerçevesinde edilebilecek yardımı etmeye gayret göstereceğiz. Bu çalışma inşallah yakın zamanda hayata geçecek." dedi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Kurum, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Hobi bahçeleri üzerine çalışıldığı açıklanan yeni modelin ne aşamada olduğu ve vatandaşların mağduriyetini önlemek adına nasıl bir düzenleme ve denetim sürecinin planlandığına ilişkin soruyu yanıtlayan Kurum, vatandaşların taleplerini dinlediklerini, tarım alanlarıyla alakalı durumun farkında olduklarını dile getirdi.

Kurum, tarım alanlarını korumak zorunda olduklarını belirterek, "Gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla her tarım alanında, her isteyen istediği gibi bir iş yapamamalı. Bir taraftan da vatandaşımızın bilhassa pandemi sonrasında gelen bir talebi var. Yani toprağa basabilmek, toprakta iş yapabilmek, çoluğuyla çocuğuyla orada vakit geçirebilmek. Bir kanun, bir düzenleme çerçevesinde bu ihtiyacı gidermeliyiz." diye konuştu.

Tarım alanlarının hoyratça kullanılamayacağını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlıklarla birlikte buna ilişkin bir çalışma yürüttüklerini bildiren Kurum, "Her iki talebi de gözetecek bir çalışmayı inşallah hayata geçireceğiz. Hem tarım alanları korunacak hem de vatandaşımızın bu ihtiyacına kanun, yönetmelik çerçevesinde edilebilecek yardımı etmeye gayret göstereceğiz. Bu çalışma inşallah yakın zamanda hayata geçecek." açıklamasında bulundu.

"Tüm dünyaya çok güçlü mesajlar vereceğiz"

Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'de, gençlerin sürecin öznesi ve karar verici konumda yer alacağını dile getirerek, toplantının 196 ülkenin katılımı ve 100 binden fazla ziyaretçiyle Antalya'da düzenleneceğini anımsattı.

COP31'in Antalya'da yapılmasının önemine değinen Kurum, "Antalya iklim değişikliğinin etkilerini Akdeniz Havzası'nda hisseden bir ilimiz. Yani aşırı yangın, yağışlar, selleri Antalya'da yaşıyoruz. Dolayısıyla burada olması da önemli. Diğer taraftan, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerin ve okyanusların varlığı, tüm dünyaya vereceğimiz mesaj açısından önemli." dedi.

Bakan Kurum, COP31'e ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Liderler zirvesiyle başlayacağız. 100'ü aşkın liderin geleceği, dünyanın birçok ülkesinin bakanlarıyla, devlet başkanlarıyla katılımının olacağı bir organizasyondan bahsediyoruz. Tüm dünyaya buradan çok güçlü mesajlar vereceğiz. Artık sözün bittiği yerdeyiz, artık icraat zamanı diyoruz. Bu da aslında bize uyuyor, AK Parti iktidarına, Cumhurbaşkanımızın iradesine uyan bir söylem, ki gerçekten tıkandık. Tüm dünyaya baktığınızda artık yeni taahhüde ihtiyaç yok, var olan taahhütlerin uygulamaya geçirilmesine ihtiyaç var. Biz bunu sağlayacağız. O yüzden uygulama COP'u diyoruz. İcraat COP'u, uygulama COP'u, aksiyon almamız gereken. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelinde bu süreci oturtuyoruz."

COP31'de 10 öncelik belirlediklerini belirten Kurum, "Temiz enerjiyi işleyeceğiz. Bugün Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntının ana nedeni nedir? Enerji. Enerji bağımsızlığı artık olmazsa olmazı ülkelerin. Bu konuyu işleyeceğiz. Yeşil sanayiyi, sıfır atığı işleyeceğiz. Yeşil sanayi, sanayi devriminden sonraki yeni bir dönüşüm süreci. Bu dönüşümde dün TOBB'da bütün sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Yani bu sadece devletin bir duruşu olamaz. Özel sektörüyle, sivil toplumuyla, halkıyla birlikte topyekun bir mücadele. Dolayısıyla bu alanda da bir mesaj vereceğiz ki Uluslararası Enerji Ajansı'yla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada elektriğe erişemeyen 2 milyara yakın insan olduğunu söyleyen Kurum, şöyle devam etti:

"Gelişmiş ülkeler finans taahhütlerini hayata geçirmek zorunda. Teknolojiye erişim noktasında destek olmak zorunda. Bu konuların hepsini işleyeceğiz. Finans taahhütlerini bilhassa gelişmiş ülkelerin gerçekleştirmesi ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelere, sektörlere destek olunması konusunu işleyeceğiz. 10 başlıkta tüm dünyaya bu mesajları veriyoruz ve istiyoruz ki el birliğiyle bu mücadeleyi yapalım. Eğer biz bu mücadeleyi yapmazsak, yaşanan afetlerde afetzede oluruz. O yüzden afetzede olmak istemiyorsak, gençlerimiz başta olmak üzere bu konunun karar vericileri olarak hep birlikte bu mücadeleyi sunacağız ve açıkçası aksiyon alacağımız bir uygulama COP'u olsun istiyoruz."

Kurum, büyüme, gelişme ve hizmet etmeyi bir vatandaşlık görevi ve sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Zor zamanda da depremde de selde de yine milletimizin yanında olacağız ve milletimize daha iyi şartları kazandırabilecek adımları da inşallah atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.