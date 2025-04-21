Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yağışlar yurt genelinde etkisini gösterecek. Çarşamba gününden itibaren iç ve kuzey bölgelerde sağanak bekleniyor. Hafta sonuna doğru ise yağışlar Akdeniz Bölgesine inecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre perşembe günü yağışlar Karadeniz ve Ege bölgelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Ankara'da pazartesi ve salı günü yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı 23 derece olacak. Çarşamba günü sıcaklık düşecek, yağış etkili olacak.

İstanbul, perşembe günü yağışlı. Termometreler 21 dereceyi gösterecek.

İzmir'de salı gününden itibaren yağış bekleniyor. Sıcaklık 26 derece civarında seyredecek.