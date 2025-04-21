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Türkiye
İHA, AA 21.04.2025 01:11

Yangında mahsur kalan çocuğu polis kurtardı

Beyoğlu'nda 6 katlı binanın giriş katındaki büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında duman nedeniyle binada mahsur kalan bir çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki 6 katlı binanın giriş katında bulunan büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle büfede yoğun duman oluştu.

Çevredekiler ve bekçiler yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumu iyi

Yangın sırasında duman nedeniyle binada mahsur kalan bir çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye görevlilerinin çalışmasıyla söndürülen yangında büfede hasar oluştu.

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