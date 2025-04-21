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Türkiye
AA 21.04.2025 00:53

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 566 şüpheli tutuklandı

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 566'ya yükseldi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 566 şüpheli tutuklandı

Ankara Batı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan şu ana kadar 566'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemelerce tutuklandı.

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ederken, başka suçlardan tutuklu olup cezaevinde bulunan soruşturma kapsamındaki şüphelilerin ise ifadelerinin alınıp uyuşturucu madde ticaretinden sorguya sevklerinin de bu hafta itibarıyla yapılacağı öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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