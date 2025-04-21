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Türkiye
İHA 21.04.2025 04:59

Kazayı yaptı, yaralıları bırakıp ortadan kayboldu

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı. Sürücünün ise olay yerini terk ettiği öğrenildi

Kazayı yaptı, yaralıları bırakıp ortadan kayboldu
[Fotograf: İHA]

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Kimeski mevkisinde bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Araçta yolcu olarak bulunan R.T. ve M.A. yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün, kazanın ardından olay yerini terk ettiği öğrenildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.  Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı yaptı, yaralıları bırakıp ortadan kayboldu

Tedavi altına alınan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ağır hasar gören otomobil, trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otoparka çekildi.

Sürücünün kimliğinin tespiti ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kırıkkale Trafik Kazası Polis Trafik 112 Acil Çağrı Merkezi
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