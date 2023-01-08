Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan haftalık hava durumu tahminine göre, 9-15 Ocak haftasında, yurtta genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren artacak.
Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Türkiye'nin üç büyük ilinde gelecek 5 günde hava sıcaklıklarının şu değerler aralığında olacağı tahmin ediliyor:
Ankara : -2/3, -2/9, 2/8, 3/6, 2/8
İstanbul : 6/11, 7/14, 11/13, 9/13, 6/14
İzmir : 6/16, 6/15, 8/14, 6/15, 7/12
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji İstanbul Ankara İzmir
Son Haberler
- 18:22
- 18:19
- 18:16
- 17:55
- 17:53
Sıradaki Haber
Büyükçekmece'de lahit bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz