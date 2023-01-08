Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece'de lahit bulundu
[Fotograf: AA]
İstanbul Büyükçekmece'deki bir inşaat alanında bulunan lahit, incelemelerin ardından müzeye götürüldü.
Dizdariye Mahallesi'nde dün, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen parçalanmış lahit içinde kemikler bulundu.
Polisin güvenlik şeridiyle kapattığı bölgede uzman ekipler inceleme yaptı.
Kemikler, incelemenin ardından poşetlere konulurken, lahit vinç yardımıyla bölgeden alınarak, İstanbul Arkeloji Müzeleri'ne götürüldü.
Etiketler: İstanbul
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