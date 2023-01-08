Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce kırsal Beyçeri Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, B.G, F.Y. ve S.T'nin kaçak avcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan kontrollerde bu kişilerin 9 canlı, 9 da cansız olmak üzere 18 angut kuşunu usulsüz olarak avladıkları belirlendi.

Av malzemelerine el konulurken, 3 kişiye toplam 47 bin 877 lira idari para cezası uygulandı.

Kuşlar ise Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.