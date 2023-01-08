Olay, TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyu yapan bir grup, araçları ile 4 şeridi de kullanmaya başladı.

Bu sırada yavaşlayan konvoy, arkalarından gelen araçların geçmesine engel oldu.

Yavaşlayan araçlar trafiğe neden olurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.