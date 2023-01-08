Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 14:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düğün konvoyu 4 şeritli yolu trafiğe kapattı
[Fotograf: DHA]
Bayrampaşa'da otoyol üzerinde ilerleyen düğün konvoyu, 4 şeridi de kapatıp trafiği yavaşlattı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyu yapan bir grup, araçları ile 4 şeridi de kullanmaya başladı.
Bu sırada yavaşlayan konvoy, arkalarından gelen araçların geçmesine engel oldu.
Yavaşlayan araçlar trafiğe neden olurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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