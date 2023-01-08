Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde dairenin kirasını ödemediği gerekçesiyle hakkında icra takibi başlatılan ve evin geçen yılın temmuz ayındaki tahliyesi sırasında kapısı kilitli odada 9 yaşındaki yeğeni bakımsız halde Kamuran Pınar A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Teyze hakkında "İhmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüsten" 15 yıla, "çocuğa karşı eziyetten" 8 yıla ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 7 yıl 6 aya kadar toplamda 30 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianame, Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Kamuran Pınar A, müşteki Yasemin'in ablası olduğunu, yeğeninin 8-9 aylık olduğu zamandan beri yanlarında kaldığını, iddia edildiği gibi zorla onu almadıklarını ileri sürdü.

Mağdur çocuk C.M.A. Antalya'da alınan ifadesinde, teyzesini annesi olarak bildiğini anlattı.

Evde teyzesiyle mutlu olduğunu aktaran çocuk, son zamanlarda paralarının kalmadığını, teyzesi ve kuzeninin kendisinden gizli bir şeyler yediğini, suların kesik olmasından dolayı hiç banyo yapmadıklarını ifade etti.

C.M.A, teyzesi ve kuzeninin çöp atmama takıntısı olduğunu, o nedenle dairenin çöp ev olduğunu, evde yatarak vakit geçirdiğini anlatarak teyzesinin ara sıra kendisine vurduğunu belirtti.

Bazen ceza olarak kendisini tek ayak üzerinde beklettiklerini dile getiren C.M.A, tırnaklarının neden kesilmediğini hatırlamadığını, saçlarını ise kendisine yakıştığı için uzattıklarını kaydetti.

Çocuğun annesi Yasemin A'nın eski eşi U.Ç. de kadının evli oldukları dönemde bir erkek çocuğuna hamile olduğunu ancak bebeği düşürdüğünü kendisine söylediğini, C.M.A'nın oğlu olduğunu düşündüğünü anlattı.

İddianamede Kamuran Pınar A'nın kızı E.Z.A'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturmasının ayrı yürütüleceği aktarıldı.

"Bulunmasaydı ölebilirdi"

İddianamede sanık hakkında düzenlenen sağlık raporuna da değinilerek, Kamuran Pınar A'nın suçları esnasında ceza sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı ve zayıflığının saptanmadığı ifade edildi.

Savcılığın talebi üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca tanzim edilen rapora da yer verilen iddianamede, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar olabileceği, bunun C.M.A. bulunmasaydı ölümüne sebebiyet vereceği kaydedildi.

İddianamede, dosya kapsamındaki fotoğraflara göre de çocuğun 1 yıl odada kilit altında tutulduğu, mağdurun tuvalet ihtiyacını bulunduğu odada karşıladığı ve C.M.A'nın annesinin şikayetlerine rağmen çocuğun teslim edilmediği yer aldı.

Kamuran Pınar A'nın, 30,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanacak.