Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi gözaltına alındı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Enez ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ mensubu H.B. ve F.T, yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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