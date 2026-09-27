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Gündem
TRT Haber 27.09.2026 12:55

Emine Erdoğan: Sıfır Atık yolculuğumuz, sınırlarımızı aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dokuz yıl önce, toprağın bereketini, suyun kıymetini ve tabiatın dengesini koruma niyetiyle bir adım attık. 2017’de başlayan Sıfır Atık yolculuğumuz, bugün sınırlarımızı aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

"Dokuz yıl önce, toprağın bereketini, suyun kıymetini ve tabiatın dengesini koruma niyetiyle bir adım attık. 2017’de başlayan Sıfır Atık yolculuğumuz, bugün sınırlarımızı aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü. Bir fikirle başlayan bu değişim; evlerden okullara, şehirlerden uluslararası platformlara yayıldı. Dünyanın dört bir yanında yankılanan ortak bir sorumluluğun sesi oldu. Çünkü Sıfır Atık, yalnızca neyi attığımızla değil, neyin kıymetini bildiğimizle ilgilidir. Hayatın her alanına dokunan bir anlayıştır."

 

Türkiye'nin öncülüğünde 2022’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Sıfır Atık Kararının ise bu yolculuğun küresel dönüm noktası olduğunu belirten Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilanı ve Başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Danışma Kurulu’nun kurulmasıyla, ülkemizin tecrübesi farklı coğrafyalara taşındı. Şimdi bu dokuz yıllık birikim, Türkiye’nin ev sahipliğindeki COP31’e uzanıyor. Böylelikle Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğine yürekten inanıyorum. Daha temiz bir dünya kadar, tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz. Bu inancı paylaşan, emeğiyle çoğaltan herkese gönülden teşekkür ediyor; Sıfır Atık Hareketi’nin 9’uncu yılını en içten dileklerimle kutluyorum." 

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Emine Erdoğan: Sıfır Atık yolculuğumuz, sınırlarımızı aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü
Emine Erdoğan: Sıfır Atık yolculuğumuz, sınırlarımızı aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü
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