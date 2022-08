Sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak'ta terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Yeni doğduğu belirlenen hurç içindeki bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin Yeni Doğan Bölümü'nde görevli Dr. Ramazan Keçeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 saatini doldurduğunu düşündükleri bebeğin 2 kilogram 460 gram ağırlığında olduğunu belirtti.

Bebeğin hipotermiye maruz kalmış olarak kendilerine geldiğini ifade eden Keçeci, şunları kaydetti:

"Uygunsuz koşullarda göbeği bağlanmıştı. Biz gerekli ilk müdahaleleri yaptıktan sonra bebeğimizi muayene ettik. Şu an sağlığı daha iyi durumda. Birtakım incelemeler yapacağız. Sonra sosyal hizmetlerle görüşüp bebeğin daha sağlıklı bir yuvaya kavuşmasını sağlayacağız. Şu an bebeğin durumu iyi, vücut ısısı normale geldi. Beslenebiliyor, ağızdan almaya da başladı. Takip edip tetkiklerini göreceğiz, geldiğine göre durumu daha iyi. Şu an ekstra bir tedaviye ihtiyacı görünmüyor."

Polis ekiplerinin, bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için başlattığı çalışma devam ediyor.