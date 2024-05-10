Türkiye'de ilk 4 ayda 20 bini aşkın elektrikli otomobil satıldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde otomobil ve hafif ticari araç toplam satışı ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 11,3 artarak 371 bin 438 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satış sayısı yüzde 16,62 artışla 294 bin 837'ye yükselirken, hafif ticari araç satış sayısı yüzde 5,2 azalarak 76 bin 601'e geriledi.

Benzinli otomobiller ilk sırada

Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarı satış sayısı sıralamasında benzinli otomobiller 192 bin 786 ile birinci, hibrit otomobiller ise 43 bin 845 ile ikinci basamakta yer aldı.

Dizel otomobil satış sayısı 32 bin 676, otogazlı otomobil satış sayısı ise 2 bin 428 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 20 bin 255 olarak kayıtlara geçti.

Araçtaki bataryayı şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan sisteme sahip (uzatılmış menzil) araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış sayısı 23 bin 102'ye yükseldi. Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Dizel ve otogazlı otomobil satışlarında düşüş devam ediyor

Nisan sonu itibarıyla 2023'ün aynı dönemine göre benzinli otomobil satışlarında yüzde 14,1 artış, dizellerde yüzde 27,3 ve otogazlılarda yüzde 26,5 düşüş gerçekleşti. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 56,3, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 273 artış gösterdi.

Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

Tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 6,9

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ilk 4 ayında yüzde 66,8 olan payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 65,4'e geriledi. Dizel otomobillerin payı yüzde 17,8'den yüzde 11,1'e, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 1,3'ten yüzde 0,8'e geriledi.

Ocak-nisan döneminde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 2,1'den yüzde 6,9'a, hibritlerde yüzde 11,1'den yüzde 14,9'a yükseldi. Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,7'sinin içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

Nisan ayında ise toplam 6 bin 546 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin nisan ayındaki pazar payı yüzde 10,7 olarak hesaplandı.