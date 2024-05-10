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Ekonomi
AA 10.05.2024 11:27

Çiftçilere 945 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 944 milyon 907 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Çiftçilere 945 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşım yaptı.

Destekleme ödemelerinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Yumaklı, "Toplamda 944 milyon 907 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Verilecek destekler

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de verildi.

Çiftçilere 945 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Buna göre, fındık alan bazlı gelir desteği için 842 milyon 765 bin lira, süt analizi desteği için 84 milyon 663 bin lira, düve alım desteği için 16 milyon 840 bin lira, hayvan gen kaynakları desteği için 392 bin 900 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 246 bin 100 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Öte yandan, fındık alan bazlı gelir desteği, çiftçilerin kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılacak. Diğer destekler ise tek parça olarak bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

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