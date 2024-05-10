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Dünya
AA 10.05.2024 10:08

Brent petrolün varil fiyatı 84,48 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,48 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 84,48 dolar

Dün 84,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 84,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,93 dolardan alıcı buldu.

Fiyat artışında, dünyanın en çok petrol tüketen ülkelerinde talebin arttığına işaret eden veriler ve küresel petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da devam eden gerginliğin petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişesi belirleyici oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldığını açıkladı. Aynı dönemde ham petrol ithalatı ise günlük ortalama 198 bin varil artış gösterdi. Stokların düşmesi ve ithalatın artması, ülkede talep iştahının arttığına işaret ederek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de geçen ay ham petrol dış alımı yıllık bazda yüzde 5,45 artışla günlük 10,88 milyon varile ulaştı.

OPEC'in son petrol piyasası raporunda, Çin'de yılın geri kalanı için olumlu bir talep görünümüne işaret edildi. Raporda, petrol talebinin bu yıl günlük 680 bin varil artacağı öngörüsüne yer verildi.

Orta Doğu'da süren çatışmaların petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi de fiyatları yükseltmeye devam ediyor.

Yemen'de Husiler, Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu açıklarında 107 gemiyi hedef aldıklarını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husiler, geçen hafta Gazze Şeridi'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon sivilin sığındığı Refah'a kara saldırısı hazırlıklarına devam eden İsrail ile mücadelede yeni bir dönemi başlattıklarını duyurmuştu.

Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade eden Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD ile İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına cevaben, dün Aden Körfezi'nde İsrail'e ait MSC Digo, MSC Vittoria ve MSC Gaena isimli 3 gemiyi insansız hava araçları ve roketlerle doğrudan hedef aldıklarını ifade etti.

Bölgede ateşkes çağrıları ise devam ediyor. Son olarak Gazze'de ateşkes için Mısır'ın başkenti Kahire'de dolaylı müzakerelerde bulunan Hamas ve İsrail heyetleri arasında çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlıklar olduğu öne sürüldü.

Brent petrolde teknik olarak 84,87 ile 85,40 dolar aralığının direnç, 83,62 ile 82,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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