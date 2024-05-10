Parçalı Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.05.2024 09:58

Japonya'da fare kalıntılarının saptanması nedeniyle 100 bini aşkın paketli ekmek toplatıldı

PASCO Shikishima şirketinden yapılan açıklamada, Chojuku dilimli ekmeğinin birkaç paketinde siyah fare kalıntılarının saptandığı bildirildi.

Japonya'da fare kalıntılarının saptanması nedeniyle 100 bini aşkın paketli ekmek toplatıldı

Açıklamada, bu ekmekleri yiyenlerden şu ana kadar hastalanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Kemirgen kalıntılarının ürünlere bulaşma nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, şimdiye kadar yaklaşık 104 bin paket ekmeğin toplatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Müşterilerimize sorun yaşattığımız için derinden özür dileriz. Tekrarlanmaması için kalite yönetim sistemimizi güçlendireceğiz." ifadelerine yer verildi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, PASCO'nun başkent Tokyo'daki fabrikasının faaliyetleri, yürütülen soruşturma nedeniyle durduruldu.

Merkezi Nagoya kentinde bulunan PASCO Shikishima firmasının Chojuku ekmeği, ülke genelindeki çok sayıda markette satılıyor.

Japonya'nın tanınan ekmek imalatçılarından PASCO Shikishima'nın birçok ürünü, ABD ve Çin'e de ihraç ediliyor.

ETİKETLER
Japonya Ekmek
Sıradaki Haber
BM: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırmasıyla yaklaşık 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Bakan Şimşek: Kamuda tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
10:30
Rusya Devlet Başkanı Putin, başbakan adayı olarak Mişustin’i gösterdi
10:23
Borsa güne yükselişle başladı
10:24
İstanbul'da hafta sonu sağanak ve fırtına bekleniyor
10:45
10 soruda hastanede "onaylı randevu"
10:19
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Rusya'dan Harkiv'e füze saldırısı
Rusya'dan Harkiv'e füze saldırısı
FOTO FOKUS
92 terör hedefi imha edildi
92 terör hedefi imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ