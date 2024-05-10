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Ekonomi
TRT Haber 10.05.2024 11:29

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 944 milyon 907 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Toplamda 944 milyon 907 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, destekleme ödemeleri 842 milyon 765 bin lirası Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, 84 milyon 663 bin lirası Süt Analizi Desteği, 16 milyon 840 bin lirası Düve Alım Desteği, 392 bin 900 lirası Hayvan Gen Kaynakları Desteği, 246 bin 100 lirası Sertifikalı Tohum Üretim Desteği olmak üzere toplam 944 milyon 907 bin lira olarak yapılacak.

Ödeme takvimi

Bu kapsamda, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, TC kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara 17 Mayıs saat 18.00'den sonra, diğer destekler tek parça olarak bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

 

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