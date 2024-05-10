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Türkiye
AA 10.05.2024 11:30

Batı bölgeleri için sağanak uyarısı

Yurdun batı bölgelerinin bazı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı bölgeleri için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Uşak, Kütahya, Bursa, Bilecik, Düzce ve Bolu çevreleri ile Denizli'nin kuzey, Balıkesir'in güneydoğu, Sakarya'nın güney ve Eskişehir'in batı ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde bulutlu hava hakim
Yurt genelinde bulutlu hava hakim

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı

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