Batı bölgeleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Uşak, Kütahya, Bursa, Bilecik, Düzce ve Bolu çevreleri ile Denizli'nin kuzey, Balıkesir'in güneydoğu, Sakarya'nın güney ve Eskişehir'in batı ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.