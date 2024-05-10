Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Hafta sonu yurt geneli yağışlı geçecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz ve Ege'nin iç kesimleri, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'da kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Rüzgarın yarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğu ve batısında güneyli yönlerden, pazar günü ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ayrıca, hafta sonu yurdun doğu ve güneydoğunda toz taşınımı hadisesi görülecek.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 16, İstanbul'da 21, İzmir'de 23, Samsun'da 17, Antalya'da 22, Diyarbakır'da 24 dereceye kadar gerileyecek.