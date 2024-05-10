Tırın dorsesinden 17 düzensiz göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, Baykan'daki uygulama noktasında şüphe üzerine İran plakalı tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 17 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kilo 330 gram metamfetamin bulundu.

İran uyruklu H.C. gözaltına alındı, diğer yabancı uyruklular ise İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.