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Türkiye
AA 10.05.2024 09:39

Tırın dorsesinden 17 düzensiz göçmen çıktı

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan tırda 17 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kilo 330 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tırın dorsesinden 17 düzensiz göçmen çıktı
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, Baykan'daki uygulama noktasında şüphe üzerine İran plakalı tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 17 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kilo 330 gram metamfetamin bulundu.

Tırın dorsesinden 17 düzensiz göçmen çıktı

İran uyruklu H.C. gözaltına alındı, diğer yabancı uyruklular ise İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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