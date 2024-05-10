Parçalı Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 10.05.2024 09:04

Yurt genelinde bulutlu hava hakim

Yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep çevresinde sağanak bekleniyor.

Yurt genelinde bulutlu hava hakim

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Üç büyük ilde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

ETİKETLER
Hava Durumu Sağanak Meteoroloji
Sıradaki Haber
20 ilde uyuşturucu operasyonu: 366 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:47
Kamuda tasarruf paketi pazartesi günü açıklanacak
10:47
Türk SİHA’ların ‘yerli’ gözü: Milyar dolarlık mesele
10:30
Rusya Devlet Başkanı Putin, başbakan adayı olarak Mişustin’i gösterdi
10:23
Borsa güne yükselişle başladı
10:24
İstanbul'da hafta sonu sağanak ve fırtına bekleniyor
10:45
10 soruda hastanede "onaylı randevu"
Rusya'dan Harkiv'e füze saldırısı
Rusya'dan Harkiv'e füze saldırısı
FOTO FOKUS
92 terör hedefi imha edildi
92 terör hedefi imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ