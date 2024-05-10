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Türkiye
AA 10.05.2024 10:20

İstanbul'da hafta sonu sağanak ve fırtına bekleniyor

İstanbul genelinde hafta sonu sağanak ve pazar günü sabah saatlerine kadar fırtına bekleniyor.

İstanbul'da hafta sonu sağanak ve fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak özere yurdun büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

İstanbul'da saat 18.00'dan itibaren aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlı sistem nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde esmesi, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Sıcaklıkların 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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