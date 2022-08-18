Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 12:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir iş yerinde cep telefonu bataryasının patlama anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gazi Caddesi'nde Hasip Başdemir'e ait teknik servise giden müşteri, cep telefonunun bataryasını değiştirmek istediğini söyledi.
İş yeri sahibinin incelemek için aldığı sırada cep telefonunun bataryası bir anda alev alarak patladı. Yere düşen bataryadan çıkan dumanlar kısa sürede iş yerini sararken iş yeri sahibi Başdemir, kürekle bataryayı dışarı çıkardı.
O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Etiketler: Cep Telefonu Diyarbakır
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