Osmangazi ilçesinde hırsızlar, bir kafenin su saatini çalarken boruyu da kırdı.

Su sayıcının bulunduğu yerden tazyikli su akmaya başladı. Sabaha kadar akan su sebebiyle iş yeri su ile doldu, parkeler kabardı, dolaplar da kullanılamaz hale geldi.

İş yerinin sahibi Sabiha Aksoy, sabah kafeye geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığa uğradı.

Gece yağmur yağmamasına rağmen iş yerinin su basmış olmasına anlam veremeyen işletmeci yaptığı incelemenin ardından su sayacının çalındığını ve bu sebeple iş yerini su bastığını gördü.

"Zararım büyük, nasıl karşılayacağımı düşünüyorum"

Durumu yetkililere haber veren Aksoy, "Dükkanı kapattıktan sonra gece hırsızlar gelerek su sayacını çalmışlar. Sabah iş yerini açtığımda su ile dolduğunu gördüm. Hemen yetkililere haber verdim. Parkelerim kullanılmaz halde, dolaplar aynı şekilde. Zararım büyük, nasıl karşılayacağımı düşünüyorum" dedi.