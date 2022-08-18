Yakar, yaklaşık bir hafta önce, iş yerindeyken pencereden bir köpeğin kuşa saldırdığını gördü. Kurtardığı saksağanı veterinere götüren Yakar, yavru olduğu için bakıma ihtiyacı olan kuşa bakmaya başladı.

"Cambaz" adını verdiği yavru saksağanı elleriyle besleyen Yakar, Cambaz'ı evde yalnız bırakamadığı için her gün iş yerine götürüyor.

Yakar'ın başına çıkan, omzunda duran, yanından ayrılmayan Cambaz ise iş yerindeyken masada dolaşıyor, uykusu geldiğinde de bir köşeye çekilerek uyuyor.

Leyla Yakar, kısa bir zamanda Cambaz'la dostluk kurduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İş yerindeyken Cambaz'ı bulduğunu belirten Yakar, "Camdan bakarken köpeğin kuşu öldürdüğünü zannettik ama baktığımızda hareket ediyordu, gittik yanına yavruyu aldık. Veterinere götürdüm. Ciddi bir yaralanmasının olmadığını söyledi ancak yavru olduğu için doğaya bıraktığım zaman uçamayacağını diğer hayvanlara yem olabileceğini söyledi. Ben de alıp bakımını üstlendim" dedi.

Doğadan kopmaması için dışarı çıkarıyor

Büyüdükten sonra Cambaz'ı doğaya bırakacağını aktaran Yakar, "Doğadan kopmaması için sürekli dışarı çıkarıyorum. Doğada bulacağı yiyeceklerle, böceklerle beslenmesini sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Cambaz'ı çok sevdiğini ifade eden Yakar, şunları söyledi:

"Onunla hayatım bayağı renklendi. Evde bıraktığımda bakacak kimse yok. Yavru olduğu için kendi beslenmesini sağlayamıyor. İki saatte bir sürekli olarak beslediğim için benimle geziyor. Sabahları işe getirip, akşamları tekrar eve götürüyorum. Cambaz iş yerindeyken masanın etrafında dolaşıyor. Küçük uçuş denemeleri yapıyor. Üzerimde geziniyor, bazen de masanın bir köşesinde uyuyor."

İş arkadaşlarının da Cambaz'a ilgi gösterdiğini vurgulayan Yakar, iş yerinde merak edenlerin de zaman zaman odasına geldiğini sözlerine ekledi.