Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde Kurban Bayramı’nda kesilmek için alınan bir tosun telef oldu. Köylüler telef olan tosunu köyün dışında bir bölgeye götürdü.

Serhat Akman tosunu yemeye gelen ayıyı drone ile çekim yaparken fark etti. Ayının görüntüsünü çeken Akman, hayvanın drondan korktuğunu fark ettikten sonra ayıyı dron ile kovalamaya başladı.

Drondan kaçan ayı renkli görüntüler oluşturdu.