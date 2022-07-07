Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 16:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yemek yemeye gelen ayıyı dronla kovaladı
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde telef olan tosunun yemeye gelen ayıyı çekim yaparken fark eden Serhat Akman, ayıyı dron ile kovaladı.
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde Kurban Bayramı’nda kesilmek için alınan bir tosun telef oldu. Köylüler telef olan tosunu köyün dışında bir bölgeye götürdü.
Serhat Akman tosunu yemeye gelen ayıyı drone ile çekim yaparken fark etti. Ayının görüntüsünü çeken Akman, hayvanın drondan korktuğunu fark ettikten sonra ayıyı dron ile kovalamaya başladı.
Drondan kaçan ayı renkli görüntüler oluşturdu.
Etiketler: Gümüşhane Kurban Bayramı
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