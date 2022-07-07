Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari hudut hattında 55 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarınca, Hakkari sınır hattında 55 kilo uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.
Etiketler: Uyuşturucu Hakkari Narkotik Milli Savunma Bakanlığı
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