Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
[Getty]
İzmir'in Torbalı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
İzmir'de Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı kişilere finansman sağladıkları Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edilen 5 kişiye yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı, Menemen ve Buca ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda Y.S., A.D., H.A., M.T. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Etiketler: DEAŞ İzmir Terör Örgütü Terörle Mücadele
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