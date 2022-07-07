Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda yolcu taşımacılığı için yetki belgesi alanlara, seyahate başlamadan önce taşıt içinde emniyet kemeri kullanım zorunluluğuna ilişkin sesli veya görüntülü olarak yolcuları bilgilendirme zorunluluğu getirildi. Uçaklarda uygulanan yöntemin benzeri modelle can güvenliğinin korunması hedefleniyor.

Firma ve yolculara yaptırım

Bakanlık söz konusu bilgilendirmenin içeriğine ilişkin ayrıca düzenleme yapabilecek. Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma cezası verilecek.

Emniyet kemeri takmadığı belirlenen yolculara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacak.

Mevzuata göre yolcuların da takması zorunlu

Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu bulunuyor.

Emniyet kemerinin yararları şöyle sıralanıyor:

Çarpmanın şiddetini azaltır, çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlar. Çarpmanın etkisiyle oluşan kuvveti vücuda eşit dağıtarak ağır yaralanma riskini azaltır. Kaza anında, araç içindekilerin, koltuktan veya araç dışına fırlamalarını önler. Hafif kazalarda ciddi yaralanmaları büyük oranda engeller. Baş, göğüs ve omurilik gibi hassas organların kaza anında darbe almasını önler. Araçta emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 60 azaltır.

Çarpma anında veya ani manevralarda oluşan kinetik enerji ile vücudun öne ve yanlara savrulmasını engeller. Yolcuların emniyet kemeri takmamaları halinde, herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma riski bulunduğunun ve emniyet kemeri takmış olsa bile diğer yolcuların da yaralanmalarına sebebiyet verilebileceğinin unutulmaması gerekiyor.

Denetimler artırılacak

Yapılan anonsa veya görüntülü uyarıya rağmen emniyet kemeri takmadığı belirlenen yolculara para cezası veriliyor.

Sesli ve görüntülü uyarı uygulamasıyla birlikte emniyet kemeri takma zorunluluğuna yönelik denetimler de artırılacak.