Adana'da Terörle Mücadele ekiplerince, 28 Haziran'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada gözaltına alınan 37 zanlının savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından 6 şüpheli salıverildi, 31 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak ve örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu M.S.'nin de aralarında olduğu 4'ü tutuklandı.

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ile HDP Adana İl Başkanı Mehmet Karakış ve İl Başkan Yardımcısı Helin Kaya'nın da arasında olduğu 27 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Polis, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.