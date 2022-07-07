İçişleri Bakanlığı bu bayramda da trafik kazalarının önüne geçmek için teyakkuzda. 7-18 Temmuz tarihleri arasında kara yollarında 210 bin 352 personel görev yapacak.

Kazaların önlenmesine yönelik havadan ve karadan hız denetimleri yoğunlaştırılacak. İhlal yapan sürücülerin yanı sıra diğer araç sürücüleri ile de yüz yüze iletişim kurulacak ve sürücüler özellikle hız sınırı ile kemer ihlali konusunda uyarılacak.