Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 09:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayramda yollarda 210 bin 352 personel görev yapacak
[AA Arşiv]
Kurban Bayramı'nda memleketlerine ya da tatile gidenlerin evlerine huzurla dönebilmeleri için binlerce trafik ekibi yollarda görev başında olacak. 7-18 Temmuz arasında yollarda 210 bin 352 personel görev yapacak.
İçişleri Bakanlığı bu bayramda da trafik kazalarının önüne geçmek için teyakkuzda. 7-18 Temmuz tarihleri arasında kara yollarında 210 bin 352 personel görev yapacak.
Kazaların önlenmesine yönelik havadan ve karadan hız denetimleri yoğunlaştırılacak. İhlal yapan sürücülerin yanı sıra diğer araç sürücüleri ile de yüz yüze iletişim kurulacak ve sürücüler özellikle hız sınırı ile kemer ihlali konusunda uyarılacak.
Etiketler: Denetim Trafik Kurban Bayramı
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