Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
[TRT Haber Arşiv]
Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.
Yusuf Ç.'nin kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Kova köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Maşuk Ç.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan sürücü Yusuf Ç. ile araçtaki Zelal, Hüseyin Baran ve Aras Ç. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Trafik Kazası
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