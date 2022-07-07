Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da aranan hükümlülere operasyon
[Fotograf: AA]
Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Adana'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, adresleri tespit edilen 41 hükümlüden bazılarını yakaladı. Bu kişiler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana
Son Haberler
- 10:43
- 10:45
- 10:31
- 10:26
- 10:36
Sıradaki Haber
İstanbul'da asayiş uygulaması: aranan 634 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz