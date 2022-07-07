Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 06:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da akıma kapılan kişi öldü
Adana’da çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi’nde beton üretimi yapan iş yerinde bir kişinin elektrik akımına kapıldığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi söz konusu yere sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, akıma kapılan 23 yaşındaki Ali Demir’in öldüğünü tespit etti.
Demir’in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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