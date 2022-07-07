Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 02:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Y.K.'nin kullandığı araç Kavakyolu Mahallesi Kuba Camisi Kavşağı'nda L.E.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra iki araçta bulunan M.M.T, E.E, Ö.F.E. ve E.K. yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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