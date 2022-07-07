Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da hafriyat kamyonunun dorsesi üst geçide takılı kaldı
[Fotograf: AA]
İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesi, üst geçide takılarak kamyondan ayrıldı, trafikte yoğunluğa neden oldu.
Ümraniye'de U.K. idaresindeki hafriyat kamyonunun, Şile yolunda Üsküdar istikametine seyir halindeyken Necip Fazıl Mahallesi mevkisinde açılan dorsesi yaya üst geçidine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dorse geçide takılarak kamyondan ayrıldı.
[Fotoğraf: AA]
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Üst geçide takılı kalan dorsenin bulunduğu yerden alınması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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